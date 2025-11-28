La Reggenza incontra a Parigi il nuovo Direttore Generale Unesco El-Enany

A Parigi, nel Quartier Generale dell’UNESCO, la Visita Ufficiale dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. La Reggenza era accompagnata dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, e dall’Ambasciatore e Delegato Permanente presso l’UNESCO, Leopoldo Guardigli. L’incontro con il Direttore Generale Khaled El-Enany – il primo coi Capi di Stato sammarinesi dall’inizio del suo mandato – si è caratterizzato da grande cordialità e riconoscimento reciproco. El-Enany ha ricordato l’antica indipendenza sammarinese, sottolineando come anche “uno Stato di piccole dimensioni possa essere la più antica Repubblica al mondo e un esempio di democrazia per tutti i Paesi membri”. Il Direttore Generale ha evidenziato il costante impegno di San Marino nel sostenere il multilateralismo e la missione dell’UNESCO, celebrando inoltre il 50° anniversario dell’adesione della Repubblica all’organizzazione. La Reggenza ha formulato le proprie congratulazioni per la recente elezione di El-Enany alla guida dell’UNESCO, ricordando l’importanza del suo profilo accademico e istituzionale, maturato in anni di attività come egittologo, docente universitario e direttore di musei di rilevanza internazionale.

“La Sua nomina arriva in un momento in cui dialogo e cooperazione sono messi alla prova come raramente in passato – ha dichiarato la Reggenza – e l’UNESCO è chiamata più che mai a essere un faro di solidarietà”. Nel suo intervento, il Segretario di Stato Lonfernini ha ribadito il pieno sostegno di San Marino alla visione espressa nello slogan “UNESCO for the People”, che pone al centro persone e comunità e punta a un multilateralismo più inclusivo ed efficace. Lonfernini ha ricordato come anche gli Stati piccoli possano contribuire concretamente alla difesa del diritto internazionale, citando l’impegno sammarinese nella promozione della Raccomandazione UNESCO del 2023 sull’Educazione per la Pace e lo Sviluppo Sostenibile. Durante l’incontro sono stati ripercorsi i passi principali del rapporto tra San Marino e UNESCO: dai 50 anni di adesione celebrati nel 2024 alla recente iscrizione, nell’aprile 2025, del manoscritto Vita Sanctorum Marini et Leonis nel Registro internazionale “Memory of the World”, candidatura presentata congiuntamente da San Marino, Italia e Croazia. Un ulteriore riconoscimento che si aggiunge all’ingresso del Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2008. Al termine della visita, conclusa con la firma nel Libro d’Oro, la Reggenza e il Segretario Lonfernini hanno confermato il sostegno convinto della Repubblica di San Marino alla missione dell’UNESCO e ai valori di pace, cultura e cooperazione che l’Organizzazione rappresenta.







