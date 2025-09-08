TV LIVE ·
La Reggenza incontra i sammarinesi di Detroit

Al Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi i connazionali residenti all'estero hanno posto domande, in particolare, sulla cittadinanza

8 set 2025

Al San Marino Social Club, cuore pulsante dei concittadini residenti a Detroit, la Reggenza ha incontrato la comunità sammarinese residente nella grande città del Michigan. L’evento si è aperto con i saluti della presidente Marie Maiani Giulianelli, che ha sottolineato l’orgoglio di custodire le tradizioni e i valori tramandati dai padri fondatori. Un messaggio di forte identità e appartenenza, che ha toccato particolarmente i Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi che nel loro intervento hanno richiamato i valori che uniscono i sammarinesi ovunque risiedano ed espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta. Ampio spazio al dialogo con i partecipanti, che hanno posto numerose domande, in particolare sul tema della cittadinanza.

A rispondere è stato il Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi, che ha ribadito l’attenzione del Governo verso le istanze dei sammarinesi all’estero. Belluzzi ha inoltre ricordato la prossima Consulta di ottobre, occasione di confronto su cittadinanza e altre questioni di grande rilievo. La comunità sammarinese di Detroit è la più grande tra le 25 sparse nel mondo, con 1.141 soci e una storia quasi novantennale. I Capitani Reggenti e le autorità hanno visitato con interesse gli spazi del Social Club, definito un punto di riferimento per l’identità e la memoria della collettività. Un momento di incontro che ha rafforzato il legame tra San Marino e i suoi concittadini residenti a Detroit, fondato sulla condivisione di radici e valori comuni.




