La Reggenza incontra la Giunta di Città: focus su giovani e decoro urbano

È proseguito mercoledì, con un incontro con la Giunta di Città, il ciclo di visite ufficiali dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva nei nove Castelli della Repubblica. I capi di Stato, come di consueto accompagnati dal segretario con delega alle Giunte, Andrea Belluzzi, sono stati ricevuti dal Capitano di Castello Alberto Simoncini e da una rappresentanza dell’amministrazione locale.

Tanti gli argomenti trattati nell’incontro, che ha riguardato problematiche relative sia al centro storico che alle sue frazioni. Focus in particolare, dopo i recenti fatti di cronaca in via Giacomini, sui giovani e sulla necessità di contrastare situazioni di disagio creando luoghi sani di aggregazione: un’ipotesi è quella di riqualificare la sede dell’ex pasticceria Liberty per aprire un apposito spazio di socialità. Ma sono in corso anche altri progetti in collaborazione con la segreteria al Territorio, come il recupero del campetto di calcio vicino all’Istituto Musicale. Altro tema su cui la Giunta ha posto l’attenzione, quello del decoro urbano nel centro storico: dalla tutela del patrimonio civico ai rifiuti, passando per le ZTL.

Simoncini ha espresso l’apprezzamento suo e della Giunta per la visita della Reggenza. Occasioni come questa, afferma, sono “un punto di partenza per il cambiamento" nella direzione del rafforzamento del ruolo delle Giunte, "punti di congiunzione fondamentali tra i cittadini e l’amministrazione centrale ma che spesso si trovano in difficoltà per la mole di lavoro e il poco tempo disponibile”.







