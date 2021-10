CAPITANI REGGENTI La Reggenza invita il Consiglio ad avere il coraggio delle riforme Indirizzo di saluto dei Capi di Stato Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini nella prima seduta del semestre. Ammissibili tutte le Istanze d'Arengo presentate il 3 ottobre ad eccezione di quella sulla deduzione delle spese veterinarie

In apertura della prima seduta consiliare del semestre i Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini hanno rivolto un indirizzo di saluto all'aula. Espresso l'auspicio che prevalga, su ogni logica di parte, la disponibilità al confronto per affrontare i temi strategici per la Repubblica. Auspicata l'approvazione della riforma dell'Ordinamento Giudiziario e del Codice di procedura penale entro il semestre. La Reggenza ha anche esortato ad avere il coraggio delle riforme e quindi ad avviarle all'iter consiliare. Auspicato anche il massimo impegno per la transizione ecologica. A conclusione dell'indirizzo di saluto la Reggenza ha comunicato che tutte le Istanze d'Arengo presentate domenica 3 ottobre sono ammissibili ad eccezione della n° 3 sulla deduzione delle spese veterinarie perché un'Istanza analoga era stata già presentata e respinta in precedenza.

File allegati Il saluto all'aula dei Capitani Reggenti

