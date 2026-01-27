La Reggenza onora le vittime dell'Olocausto: deposta una corona d'alloro al Ghetto Ebraico

Ai piedi della lapide dell'Antico Ghetto Ebraico, nel cuore del centro storico di Città, la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro nel ricordo della Shoah. L'omaggio dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Presenti i Segretari di Stato agli Esteri, Luca Beccari e all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, il Cerimoniale Diplomatico, rappresentanti dei corpi militari e delle realtà culturali del Paese.

Un gesto come “contributo nazionale – ha precisato il Segretario Beccari – per non dimenticare le atrocità dell'Olocausto che ha colpito il popolo ebraico, con le persecuzioni in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, trovando tuttavia in alcune parti una via di scampo. San Marino – ha evidenziato – si è distinto per l'ospitalità e per aver preservato la popolazione ebraica che qui ha trovato rifugio. Un monito a rifuggire dal veleno della discriminazione e dell'antisemitismo, affinché “non accada mai più, spronandoci oggi – ha concluso il Segretario agli Esteri - a scacciare ogni forma d'odio”.







