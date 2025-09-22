La Reggenza saluta l'Aula. Regole e funzioni da rivedere

Un indirizzo di saluto squisitamente politico quello dei Capitani Reggenti uscenti. Sulla centralità del Consiglio si erano soffermati ad inizio del loro mandato e oggi, in un continuum perfetto, Denise Bronzetti e Italo Righi ribadiscono con forza il concetto: “Il ruolo del potere legislativo non deve risultare subalterno a quello dell’esecutivo: anzi, è quanto mai necessario che si realizzi un equilibrato bilanciamento dei poteri”. Invitano Aula, Commissioni e Segretari di Stato a portare avanti "con sollecitudine" l’iter di esame dei progetti di legge ancora in attesa di confronto, in primis quelli in materia economica che “devono necessariamente tenere conto delle risorse dello Stato, visto che anche nel nostro Paese – ricorda la Reggenza - vi sono “situazioni di spreco”. L'attenzione va al “delicatissimo tema dei crediti inesigibili” che “andrebbe affrontato in maniera più incisiva”.

Non mancano riflessioni sulla funzione di controllo e vigilanza che la Reggenza è chiamata ad assolvere per il corretto ed equilibrato esercizio dei poteri. Ebbene, viene rimarcata la carenza di supporto: “Spesso ci siamo trovati a dover assumere decisioni “da soli”, senza poterci avvalere del necessario sostegno della “Politica”, nel senso più elevato del termine, e della piena e fattiva collaborazione degli organi istituzionali da noi presieduti”. La Reggenza ricorda di essersi anche trovata a dover valutare oltre misura la promulgazione di decreti-legge non perfettamente rispondenti ai requisiti di necessità ed urgenza, così come di decreti delegati la cui delega era difficilmente individuabile. Da qui l'auspicio che le prossime riforme ne tengano conto. Sotto la lente anche le regole del protocollo diplomatico e di cerimoniale dello Stato: “Occorrono, sì, regole certe, ma queste devono tener conto del mutevole contesto in cui le istituzioni operano; contesto evolutosi nel tempo e che talvolta non corrisponde più a quello in cui molte delle regole protocollari tuttora vigenti, sono state concepite. Si rende, dunque, necessaria una revisione ponderata ed attenta di tali norme, affinché possano rispecchiare con maggiore coerenza le esigenze contemporanee delle Istituzioni e della società”. Denise Bronzetti ed Italo Righi si augurano che non sia più e soltanto oggetto di un regolamento del Congresso di Stato - risultando peraltro singolare – è stato detto - che sia l’organo del potere esecutivo a dettare norme di protocollo per la Reggenza che è costituzionalmente organo super partes. Piuttosto, sollecitano una legge condivisa dai Gruppi, se non addirittura promossa da questi in comune accordo. Nel ripercorrere i momenti più significativi del semestre, rimarcano il rapporto diretto con la cittadinanza, l’ascolto delle istanze e delle richieste d’aiuto, “rendendoci evidenti e tangibili le situazioni di fragilità, i bisogni, le attese, le difficoltà di una parte non irrilevante della nostra popolazione”. Spesso – afferma la Reggenza - mancano le norme per dare concreto riscontro ad esigenze e situazioni di disagio. Si appella quindi non solo ai Segretari di Stato ma a tutti i Gruppi Consiliari affinché siano promotori di iniziative legislative. Ricorda le visite ufficiali e gli incontri di Alto profilo, soffermandosi su due eventi particolarmente significativi e toccanti: la partecipazione alle esequie di Papa Francesco e la Cerimonia di inaugurazione del Pontificato di Sua Santità Papa Leone XIV.

E sulla pace, tanto invocata in questi tempi di guerra e morte: “La nostra Repubblica non può rimanere indifferente o limitarsi ad appellarsi alla pace in tutte le sedi internazionali. La nostra Repubblica deve fare di più. Deve farsi promotrice come luogo di dialogo per la pace. Questo lo deve in ossequio alla sua secolare tradizione di libertà e, appunto, di pace”.

