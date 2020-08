CONSIGLIO GIUDIZIARIO ORDINARIO La Reggenza solleva conflitto di attribuzioni verso i giudici

La Reggenza solleva conflitto di attribuzioni verso i giudici.

Il 31 luglio scorso i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani hanno incaricato l'Avvocatura dello Stato di iscrivere un conflitto di attribuzioni avanti al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, nei confronti dei giudici che in maniera reiterata stanno chiedendo la convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario. Ricorso depositato il 14 agosto. Il conflitto di attribuzione dei poteri sollevato – queste le motivazioni della Reggenza – non riguarda la richiesta di convocazione dell'organo, ma è relativo al merito dei commi che gli stessi giudici chiedono ai Capi di Stato di inserire all'ordine del giorno. La Suprema Magistratura dello Stato ha quindi ravvisato la necessità di rivolgersi ai Saggi per accertare che le richieste dei giudici in questione siano state fatte nel rispetto della legge sull'ordinamento giudiziario. Ora si attende una pronuncia in merito.



I più letti della settimana: