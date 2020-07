La Reggenza su Consiglio Giudiziario Plenario: "Mai venuto a mancare numero legale"

La Reggenza ha divulgato una nota-comunicato in relazione ad un articolo apparso sulla carta stampata locale. Viene precisato che nella riunione del Consiglio Giudiziario Plenario del 24 luglio “in nessun momento dello svolgimento dei lavori – né in fase di discussione né in fase di votazione – è mai venuto a mancare il numero legale per la validità della seduta medesima”.

