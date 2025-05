La resilienza, tema comune per i Piccoli Stati d'Europa

Nel video l'intervista

Rafforzare la cooperazione tra i piccoli Stati d’Europa è da sempre un obiettivo di politica estera. I Giochi di Andorra rappresentano un'occasione di confronto su temi comuni. È stato il capo di Governo Xavier Espot ad accogliere il Segretario di Stato Luca Beccari, per l'incontro sul tema: “La resilienza dei Piccoli Stati d'Europa di fronte alle sfide globali”.

"Gli ultimi anni hanno dimostrato l'importanza di essere resilienti - ha ricordato il Segretario di Stato Luca Beccari - e ancora più che altro lo sviluppo, che è una cosa importante, ha quasi lasciato il passo alla resilienza, cioè quindi alla capacità di difendersi dagli shock esterni e dai grandi mutamenti. I piccoli stati sono accomunati dal fatto di avere risorse limitate, mezzi limitati e dall'altra parte di poter cogliere magari più velocemente opportunità di ripresa. Questo è un grande tema di confronto e lo scambio di esperienze e di conoscenze in questo ambito è fondamentale perché ci aiuta un po' ad affrontare le tante sfide".

Andorra è anche un'occasione, in un percorso verso l'accordo di associazione tra piccoli paesi e l'Europa?

"Beh sì, certo, ovvio che nelle pause si parla anche di questo, quando non parliamo di giochi non parliamo di altro e chiaramente sì, siamo accomunati in modo particolare, ci sentiamo ancora più accomunati ad Andorra in questo caso perché chiaramente condividiamo questo percorso. Oggi iniziano i giochi fra Stati che sono tutti parte dell'orbita europea, chi è stato membro, chi è stato associato, chi sta per entrare all'interno dell'Unione Europea e chi come noi diventerà associato. Quindi condividiamo tutti la stessa voglia di far parte della stessa famiglia nei formati più adatti per ognuno di noi".