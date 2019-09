La riaffermazione dei valori nell'incontro semestrale del Palazzo con i Capitani di Castello

A Palazzo Pubblico i Capi di Stato hanno ricevuto in udienza gli amministratori locali e hanno espresso gratitudine e apprezzamento per il “prezioso servizio”, così ha detto la Reggenza, reso ai rispettivi territori e alla comunità. Le Giunte, hanno affermato i Capitani Reggenti, sono “le realtà più immediate e dirette in cui il cittadino può concorrere a modificare le condizioni del nostro vivere insieme”. Uno dei passaggi del discorso era dedicato alla trasmissione dei valori, tra i quali, appunto, la cittadinanza attiva, la democrazia, la libertà e un'esortazione a recuperare “il senso della nostra storia e delle nostre radici democratiche”. L'impegno deve coinvolgere tutti. E sullo sfondo ci sono le sfide di oggi, non ultima quella ambientale.

Anche la stretta attualità, con la crisi di Governo che ha portato allo slittamento della data delle elezioni locali. Sentiamo in proposito il portavoce dei Capitani di Castello Federico Cavalli.