La San Marino Rtv presenta a politica e istituzioni una prima ipotesi di lavoro per la copertura mediatica, extra tg, dell'intero periodo pre e post-elettorale

In vista delle elezioni, la San Marino Rtv illustra alle forze politiche – alla presenza dei Segretari di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti e all'Informazione, Marco Podeschi, e della Dirigente dell'Ufficio di Segreteria Istituzionale, Giovanna Crescentini - una prima bozza di piano editoriale per la gestione e distribuzione degli spazi tv, radio e web, nel corso della campagna elettorale che si aprirà ufficialmente il 18 novembre e terminerà alla mezzanotte del 6 dicembre. Un briefing preliminare, dunque, in attesa della definizione precisa del numero delle liste, eventuali coalizioni e singoli candidati in lizza.

Implementata la copertura mediatica rispetto all'ultima consultazione del 2016: salgono da 30 a 34 le tribune elettorali ovvero gli spazi istituzionali di 18 minuti ciascuno, regolati dalla Commissione di Vigilanza. In aumento anche l'offerta di trasmissioni televisive di approfondimento predisposte dall'emittente, moderate da giornalisti seguendo lo schema del dibattito libero, senza quindi tempi di intervento prefissati per gli ospiti: si tratta di 5 Speciali Elezioni della durata di 54 minuti l'uno, spalmati nelle tre settimane e che andranno in onda in prima serata. Gli Speciali Elezioni saranno diffusi in streaming, in tempo reale, sul sito www.sanmarinortv.sm e in seguito sempre accessibili on demand, mentre le tribune elettorali saranno disponibili on line non appena andate in onda, e anche in radio sulle frequenze 103.2 di Radio San Marino Classic. Garantita, inoltre, la replica delle trasmissioni televisive su RTVSport, canale 93 del digitale terrestre. A disposizione, in aggiunta, dei vari partiti, movimenti, liste e candidati, spazi pubblicitari a pagamento.

Naturalmente l'8 dicembre, giorno del voto, è prevista una lunga “maratona” serale in diretta tv, radio e web, alla chiusura dei seggi, per seguire lo spoglio delle schede così come il giorno successivo, 9 dicembre, andrà in onda uno speciale per commentare, sempre con ospiti in studio, risultati e voti di preferenza.

Non mancherà sul portale di Rtv una sezione dedicata all'intero periodo elettorale con rimandi specifici in homepage e tutte le informazioni relative alla competizione compresa l'agenda quotidiana degli appuntamenti politici, incontri pubblici nei Castelli e comizi. Una copertura potenziata, quella su web, per rivolgere maggiore attenzione anche alle esigenze informative dei sammarinesi residenti all'estero.