La Sanità risponde a Libera: “Denigra chi si prende cura degli assistiti".

La Segreteria Sanità bolla le ultime critiche di Libera come “slogan senza sostanza”. “Chi dice che la sanità è al collasso – scrive in una nota - denigra il personale sanitario che quotidianamente si prende cura degli assistiti”. Mette poi a confronto i dati attuali con quelli del precedente Governo – quando alla sanità c'era Libera. “Se nel 2019 le risposte alle chiamate dei cittadini sfioravano appena il 19%, affidando la gestione delle telefonate al team infermieristico la percentuale è salita in meno di un anno all’89,7%”. Riguardo ai reclami, sono passati da 68 nel 2019 a 3 nel 2023. In merito, invece, alle liste d'attesa, la Segreteria evidenzia nell'ultimo anno un deciso cambio di rotta, pur nella consapevolezza che ci sia ancora necessità di intervenire ulteriormente e costantemente, in particolare in alcuni servizi specialistici.

