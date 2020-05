ISTRUZIONE La scuola che verrà: un odg votato all'unanimità conclude la Commissione Consiliare Soddisfatta Rete "equilibrio tra diritto allo studio e alla salute"

La scuola che verrà: un odg votato all'unanimità conclude la Commissione Consiliare.

La Commissione Consiliare permanente con delega all’Istruzione si è conclusa ieri con la sottoscrizione di un ordine del giorno in cui si è trovata una sintesi da parte di tutte le forze politiche e votato all'unanimità. L'ordine del giorno detta alcune linee di indirizzo al Congresso: esami in presenza se possibile, predisposizione di una serie di strumenti per assistere le famiglie, con particolare attenzione a situazioni di disabilità, una ricognizione sugli edifici per comprendere quali ne siano i limiti e potere quindi rimediare per garantire sicurezza. L'odg apre alla possibilità di svolgere centri estivi e la predisposizione di vari piani per l’apertura dell’anno scolastico in base ai possibili scenari che potranno palesarsi.

“Siamo consapevoli di essere lontani dalla fine dell’emergenza – commenta Rete in un comunicato- tuttavia crediamo che ieri siano state poste alcune basi sulle quali puntare per non rischiare di ledere il diritto all’istruzione contemperandolo, però, a quello alla salute.



