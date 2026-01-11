La Segreteria al Territorio elenca interventi effettuati, vicini alla conclusione e opere pubbliche future "Rimettere in moto ciò che era fermo, rendendo credibile l’intervento pubblico attraverso l’avvio effettivo dei cantieri già finanziati e allo stesso tempo, costruendo una nuova fase di programmazione strutturata e sostenibile".

Con una nota la Segreteria al Territorio elenca una serie di interventi avviati, come la bonifica di aree in degrado; strutture prossime all'inaugurazione, tra cui il Palazzetto di Seravalle b; e opere pubbliche per il biennio 2026-2027, come il Polo della Sicurezza e il Cinema Turismo. L’azione del Governo sul fronte del Territorio e delle opere pubbliche – riferisce il comunicato - si è sviluppata a partire da un principio semplice ma tutt’altro che scontato: rimettere in moto ciò che era fermo, rendendo credibile l’intervento pubblico attraverso l’avvio effettivo dei cantieri già finanziati e allo stesso tempo, costruendo una nuova fase di programmazione strutturata e sostenibile.

Leggi la nota della Segreteria di Stato Territorio

