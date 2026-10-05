TERRITORIO La Segreteria al Territorio fa il punto sui cantieri e i progetti completati Entro l'anno prossimo, ultimati Baldasserona e Malagola. Priorità agli appartamenti per gli studenti ricavati dall'ex Excelsior

“Restituire suolo alla città, togliere asfalto e cemento dove non servono, riportare verde e permeabilità”. La serata pubblica alla sala Montelupo promossa dalla Segreteria di Stato per il Territorio parte proprio da qui, nel solco della legge sulla Pianificazione Strategica, aprendosi al confronto con esperti di Genova e Forlì. Il tema è “Depaving e opere di de-sigillazione dei suoli” e si propone di incrementare ed estendere ciò che è stato fatto a Piazzale Menicucci. Il prossimo intervento invece partirà a Laiala.

Sarà ultimato nel 2027 il rifacimento del Parcheggio della Baldasserona. A Pasqua del prossimo anno, pronta anche la Scala Malagola.

“Dobbiamo decidere le priorità”, dice il Segretario Ciacci in Commissione quarta, perché “i soldi non sono infiniti”.

Adesso l'amministrazione si sta concentrando sull'ex Excelsior per realizzare 24 camere destinate agli studenti, intervento considerato dal Segretario al Territorio, più importante rispetto, ad esempio, a Villa Malagola, che, tra l'altro, è di proprietà della Banca Agricola Commerciale.

Matteo Ciacci risponde anche sugli asfalti di Borgo: “abbiamo messo circa 2 milioni di euro e metteremo altrettante risorse anche il prossimo anno.”

Sempre a Borgo, resta aperta la questione dell'ex Istituto Musicale, per cui è in corso una progettazione da parte dell'Azienda per i Lavori Pubblici, con una serie di interventi mirati.

Tanti anche i risultati raggiunti, come Palazzo Begni, gli interventi di pulizia e sistemazione, il pattinaggio di Città, le riqualificazioni di altre strutture, il trenino, i marciapiedi, Chiesanuova, Montegiardino, la programmazione, il cimitero di Fiorentino e quello di Domagnano.

Anche sulle antenne, la Segreteria rivendica il miglioramento della rete: “A Domagnano i telefoni funzionano, così come a Murata e a Fiorentino”.

Sul fronte della cura, accanto al nuovo ospedale, e all'inaugurazione ormai prossima del centro sanitario di Borgo Maggiore, anche l'annuncio di un nuovo centro privato convenzionato, a Chiesanuova, nell'area ex Karnak, destinato agli anziani, con circa settanta posti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: