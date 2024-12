CONSIGLIO GRANDE E GENERALE La Segreteria Interni spiega perché non è ancora stato depositato il pdl sulle riforme istituzionali Sul tema si è sviluppato un acceso dibattito in aula, durante l'esame di un emendamento di Dml per aumentare il finanziamento ai partiti

La Segreteria Interni spiega perché non è ancora stato depositato il pdl sulle riforme istituzionali.

Nel dibattito in Consiglio, su un emendamento di Dml respinto, che mirava a ritoccare al rialzo dello 0,2 per mille del finanziamento ai partiti, è emerso che ci sarebbero resistenze di qualcuno - non meglio specificate - all'avvio all'iter consigliare del pdl per l'istituzione della commissione per le riforme istituzionali.

La Segreteria Interni sentito il dibattito consigliare, ha diffuso un commento: “E' opportuno chiarire, come già fatto dal Segretario Belluzzi in comma comunicazioni lunedì pomeriggio, che il testo della legge che istituisce la Commissione per le Riforme Istituzionali e Costituzionali, insieme alla relativa relazione, è dal giorno 5 dicembre pronto per essere firmato da tutti i gruppi per il suo deposito. L'avvio dell'iter di approvazione si sarebbe già potuto avere nella corrente seduta consigliare. Il Segretario Belluzzi ringrazia per il fondamentale supporto la Segreteria Istituzionale e tutti i gruppi poiché si è riusciti, sino al 5 dicembre, a procedere in maniera unanime dimostrando grande capacità di mediazione. Ora sta ai gruppi provvedere a sottoscrivere il progetto di legge per far si che almeno nel consiglio di gennaio si possa procedere alla sua votazione”.

