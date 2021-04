La Segreteria Sanità ribadisce: “Nessuna vaccinazione per i frontalieri”

“A San Marino non è prevista la vaccinazione dei lavoratori transfrontalieri”. A dichiararlo è la Segreteria di Stato per la Sanità che, dopo le notizie apparsi nei giorni scorsi, torna ad esortare i non assistiti ISS a non contattare i numeri telefonici dedicati alle prenotazioni vaccinali “per evitare di appesantire un servizio già estremamente sovraccarico”. Fra i dossier in essere fra la Segreteria per la Sanità e il ministero della Salute vi è anche il tema della vaccinazione, ma al momento – viene chiarito – non “vi è alcuna deliberazione in merito”.