La Segreteria Sanità rinnova la collaborazione con la Coop. InVolo

Istituzioni a sostegno del privato, delle finalità di quella che è la prima cooperativa sociale di San Marino impegnata in progetti di inclusione e autonomia. Collaborazione rinnovata tra Segreteria alla Sanità e Cooperativa InVolo: si impegna a realizzare iniziative mirate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità e, nel dettaglio, a proseguire le attività del laboratorio di ceramica “Barbò”, attivo dal 2019, subentrando a quanto veniva prima svolto dalla Cooperativa “Il Libeccio”.

“C'è una stretta collaborazione – dice Presidente della Cooperativa sociale “InVolo”, Maurizio Ceccoli - perché pur essendo noi privati svolgiamo un'attività per il Paese, per il territorio. La nostra vocazione, la nostra missione è quella di cercare di aiutare nell'inserimento lavorativo persone che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. E quello che facciamo tutti i giorni è questo, anche con la ceramica Barbò, che è l'ultimo laboratorio di ceramica rimasto in territorio. Ed è, secondo me, un gioiello da mantenere, assolutamente”.

Ancora, attenzione al percorso terapeutico-riabilitativo, con progetti individuali mirati al raggiungimento dell'autonomia e dell'equilibrio psico-fisico degli ospiti; nonché interventi per favorire il recupero e il reinserimento sociale, nel rispetto dei diritti della persona e garantendo, in particolare, la volontarietà della permanenza.

"È già da diverso tempo che c'è questa collaborazione con la Cooperativa InVolo – spiega il Segretario alla Sanità (ad interim), Marco Gatti - così come con tante realtà nella nostra società che si occupano di aiutare persone che sono diversamente abili o che hanno dei periodi di difficoltà. Quindi riteniamo che sia un qualche cosa da valorizzare, da continuare perché i risultati sono assolutamente ottimi”.

In luce il prezioso contributo dell'associazionismo, con la Segreteria alla Sanità al lavoro nella definizione di un quadro di rapporti convenzionali con le Associazioni di volontariato, per promuoverne e tutelarne l'attività, riconoscendone l'alto valore umanitario, solidaristico e sociale.

Nel video, le interviste al Segretario alla Sanità (ad interim), Marco Gatti e al Presidente della Cooperativa sociale “InVolo”, Maurizio Ceccoli









