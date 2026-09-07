La sessione di settembre si apre col ricordo di Matteo Fiorini

La sessione di settembre del Consiglio Grande e Generale si è aperta con il messaggio di cordoglio della Reggenza per la recente scomparsa di Matteo Fiorini, consigliere per tre legislature, due volte Capitano Reggente e Segretario di Stato. Parole di profonda commozione sono arrivate anche dal Capogruppo di Repubblica Futura Nicola Renzi, che ha ricordato la figura di Fiorini, soffermandosi non solo sul suo percorso istituzionale e politico, ma anche sul rapporto umano costruito nel corso degli anni.

Renzi ha sottolineato come, nonostante la malattia, Fiorini avesse continuato a essere partecipe alla vita politica del Paese. Un ricordo personale e politico, accompagnato dal richiamo alla grande partecipazione della comunità all’ultimo saluto, che ha testimoniato il forte legame umano lasciato da Fiorini nella società sammarinese. Sentimenti di cordoglio e commozione, per la scomparsa di Fiorini, anche negli interventi di Michela Pelliccioni, del Segretario di Stato Federico Pedini Amati, del consigliere Enrico Carattoni, della consigliera Sara Conti, ed altri.







