La settimana del DES

Sul fronte politico interno il Distretto Economico a Fiscalità Speciale al centro del dibattito. Per mercoledì mattina, in concomitanza con la riunione della commissione finanze che esaminerà il Pdl in sede referente, i tre sindacati sammarinesi chiamano a raccolta la cittadinanza per un sit-in di protesta. Per questa sera intanto è prevista una conferenza pubblica “No Des”, organizzata da Libera e Demos, alla sala Montelupo di Domagnano.

In maggioranza prosegue il confronto per trovare condivisione sugli emendamenti da proporre rispetto al testo esaminato in prima lettura. Da parte di Domani Motus Liberi la richiesta di modifiche sostanziali. Manifestato dissenso anche da parte di Matteo Zeppa, uno dei leader del Movimento Rete che ha parlato di "passo azzardato".