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La settimana "importante" del Congresso di Stato

9 giu 2026
Nel video l'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini
Nel video l'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini

Il Congresso di Stato, in conferenza stampa con i Segretari Gatti, Ciacci e Lonfernini ha parlato di una settimana “importante” per il Governo riepilogando i risultati raggiunti sul fronte dei conti pubblici e della credibilità internazionale. Richiamati i giudizi positivi di Standard & Poor’s e del Fondo Monetario, insieme al buon esito del collocamento del bond internazionale, ad aprile, che consentirà – ha dichiarato Gatti -  un alleggerimento degli interessi passivi oneri finanziari. 

Sul piano energetico espressa soddisfazione per gli accordi sul gas con l’Azerbaijan e gli investimenti nel fotovoltaico.

La maggioranza rivendica un’azione “corale” e una tabella di marcia definita, con riforme in arrivo su scuola, famiglia e la pianificazione territoriale strategica. Confermata la linea sui progetti infrastrutturali: nel 2027 previsti interventi sulla superstrada, l’ampliamento del Multieventi e altre opere strategiche, con l’obiettivo di aprire pochi cantieri – ha dichiarato Ciacci -  ma completarli.

Nel video l'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini

Seguiranno aggiornamenti




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