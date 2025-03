La settimana politica riparte dal Consiglio: lunedì la maratona dei decreti

Decreti, nomine, istanze, progetti di legge: si riapre una sessione del Consiglio con diversi dossier importanti. Dopo un comma Comunicazioni segnato da un acceso dibattito sulle residenze fiscali non domiciliate e dall'elezione dei Capitani Reggenti, la nuova settimana politica riparte dalla ratifica dei decreti prevista, al più tardi, nel pomeriggio di lunedì 17 marzo.

I lavori si apriranno già dalle ore 9 e andranno avanti fino a venerdì compreso. Tanti i punti all'ordine del giorno, a partire dalle nomine, tra cui quella di un membro del Collegio Garante, del Consiglio Giudiziario e del presidente del Collegio sindacale di Banca Centrale.

Quasi una quarantina i decreti, ai quali si aggiunge quello sulla riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere inserito in avvio di seduta. Tra le materie trattate: le regole sulle residenze atipiche, il fabbisogno di Azienda lavori pubblici e Azienda dei servizi, il contenimento dei costi di luce e gas, insieme al prossimo calendario scolastico, alla disciplina sulla cessione di bibite e alcol verso l'Italia e novità in tema di consumatori.

In Aula anche il riferimento del Governo sull'Accordo di associazione e del Segretario agli Esteri sul percorso per il riconoscimento della Palestina. Diversi i progetti di legge, come quelli della Segreteria Giustizia su durata ragionevole del processo, Consiglio Giudiziario e le modifiche al codice penale su appropriazione indebita e amministrazione infedele. Spazio alle istanze d'Arengo, ad esempio quella sulla deducibilità delle spese veterinarie per gli animali d'affezione, e alcuni ordini del giorno presentati nelle precedenti sessioni.