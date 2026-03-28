La sinistra nell'età della crisi del diritto internazionale: dibattito all'Assemblea di Libera

In uno scenario globale dove il diritto internazionale sembra evaporare a fronte della legge del più forte, la sinistra deve ritrovare una ragion d’essere nella costruzione di pace. È stato il professor Carlo Galli dell’Università di Bologna, nel suo intervento alla terza Assemblea Programmatica di Libera, a dare lo spunto per una riflessione su cosa significhi, oggi, essere progressisti. Concetti poi declinati in una tavola rotonda con Giulia Corazzi del Pd, Paolo Rossi di Sinistra Italiana, Romeo Sperindio di Riccione Coraggiosa, Giuseppe Morganti per Libera, Gerardo Giovagnoli del Psd e Giovanni Zonzini di Rete.

I relatori hanno sottolineato l’importanza di un atto simbolico e giuridico forte come quello di riconoscere lo Stato di Palestina, con cui San Marino, perseguendo la propria politica di “neutralità attiva”, ha voluto far sentire la propria voce a difesa della legalità internazionale anche davanti alla crisi del multilateralismo. Per riacquistare, però, la propria vocazione maggioritaria, la sinistra deve mantenere una visione ideale solida e ritrovare un contatto con la sua base sociale tradizionale come la classe operaia e i ceti medi, riappropriandosi di alcuni temi: “La casa, la scuola, la salute. Però non dobbiamo mai sottovalutare neanche quello della sicurezza. Questi sono i temi sui quali la sinistra ha molto da dire, ha delle idee e dei valori ben chiari, sui quali deve spingere sempre più forte”, afferma Corazzi. “La lotta al cambiamento climatico e la lotta alle disuguaglianze sociali sono due aree tematiche che facciamo nostre, che i ragazzi e le ragazze giovani sentono molto, e dobbiamo noi essere in grado come sinistra di dare delle risposte concrete”, dice Rossi. “Dobbiamo metterci nell’ordine di idee che questi ragazzi vanno valorizzati. Va data loro una prospettiva di vita, cosa che attualmente non hanno perché si formano in Italia e le nostre menti poi vanno all’estero. Non ci sono le condizioni attualmente perché queste persone riescano a vivere in modo sereno e valorizzato in Italia, noi dobbiamo lavorare perché si creino queste condizioni”, dichiara Sperindio.

Nel servizio le interviste a Giulia Corazzi (PD), Paolo Rossi (SI), Romeo Sperindio (Riccione Coraggiosa)







