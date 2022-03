La storia dei GDC in un libro: giovedì 3 marzo alle 21 al Titano Occasione di riflessione sul valore del fare politica oggi per i giovani

Una testimonianza storica, che documenta l'attività del movimento giovanile della DC dal 1955. Giovani che hanno poi fatto la storia del partito, della politica e del Paese stesso, anche nella scelta di alcuni di loro di lasciare la DC per altre strade. Prefazione di Marco Follini, stesura e ricostruzione, dagli archivi, di Lorenzo Muccioli, per un libro che va ben oltre l'intento documentaristico: “Tra i miei obiettivi da Segretario del partito – spiega Gian Carlo Venturini – proprio quello di dare slancio al movimento giovanile, di ricreare entusiasmo e partecipazione”. “E' questa la sfida, in un'epoca di disincanto e di allontanamento – specifica il vice Segretario Manuel Ciavatta – riportare i giovani a fare politica intesa come servizio”. “Un testo che – dice il Presidente GDC Bugli – nasce da una esigenza di formazione per capire chi siamo". E guardare avanti, rispondendo alla domanda che farà da sfondo alla serata: “Esiste ancora la politica?”. Ecco allora i protagonisti, le battaglie, l'entusiasmo, fermi nei valori cristiani, di chi è capace di ridare speranza in un mondo sempre più liquido".

Nel video, l'intervista al Presidente dei Giovani DC, Lorenzo Bugli

