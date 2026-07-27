LAVORO Lavori usuranti, la CDLS incalza il Governo: "Legge ferma da tre anni, San Marino colmi il ritardo" Il sindacato chiede di superare i vecchi schemi e guardare all'Europa con un sistema che tuteli la salute dei lavoratori. Il Segretario Bevitori rassicura: "Dossier in cantiere dopo la legge sull'inclusione"

Non tutti arrivano alla pensione nelle stesse condizioni. C'è chi, dopo una vita di lavoro, porta sulle spalle un prezzo molto più alto. È da qui che parte la riflessione della CDLS, che riaccende il dibattito sui lavori usuranti, chiedendo a San Marino di colmare un ritardo ormai difficile da giustificare. Per il sindacato, oggi parlare di lavoro usurante non significa più soltanto pensare ai mestieri fisicamente più pesanti.

L'Europa ha allargato lo sguardo: pesano anche turni notturni, ritmi produttivi sempre più intensi, stress cronico, mansioni ripetitive e condizioni organizzative che, nel tempo, compromettono salute e qualità della vita. Per la CDLS la sostenibilità del sistema pensionistico non può essere l'unico parametro: servono strumenti che permettano alle persone di lavorare più a lungo senza sacrificare salute e dignità. Una sfida resa ancora più urgente dall'invecchiamento della popolazione lavorativa e dal progressivo allungamento della vita professionale.

Eppure, ricorda il sindacato, San Marino è ferma. Una legge del 2022 impegnava il Congresso di Stato a definire entro un anno una disciplina per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti. A oltre tre anni di distanza, quella norma è ancora senza applicazione. Nel frattempo, l'Europa sperimenta modelli più avanzati: dall'Austria, che valuta la gravosità con criteri scientifici, alla Francia, dove un sistema a punti consente di anticipare la pensione, ridurre l'orario o riqualificarsi, fino a Germania e Belgio, dove un ruolo decisivo è affidato alla contrattazione tra imprese e sindacati.

La proposta della CDLS è superare un elenco rigido di professioni usuranti e costruire anche a San Marino un sistema che valuti i rischi affrontati durante l'intera carriera lavorativa, integrando previdenza, prevenzione sanitaria e organizzazione del lavoro. Per il Governo, però, la priorità immediata resta un'altra: l'inclusione lavorativa. Il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori annuncia che il progetto di legge è pronto e verrà depositato per la prima lettura nel prossimo Consiglio Grande e Generale. Ma una volta concluso l'iter della riforma, assicura, l'obiettivo sarà affrontare anche il dossier dei lavori usuranti. Un tema, dice, che il Governo intende mettere in cantiere.

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