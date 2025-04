ARTIGIANATO Lavoro abusivo: Rete fa il punto con Unas e prepara un Pdl Concorrenza sleale sui social

Sartoria, parrucchieri, estetiste ma anche cantieristica e altro. Sul tavolo, le distorsioni create dal lavoro abusivo nel settore artigianato, amplificate dall'utilizzo dei social network dove sempre più spesso a richieste di servizi o prodotti da parte di utenti rispondono in privato prestatori d'opera non in regola, “che giocano sull'immediatezza del servizio più che su prezzi ribassati” - fa notare Jaquelina Beatriz Henriquez. Un tema che Rete solleva con vigore e che Unas conosce attraverso la raccolta nel tempo di segnalazioni prontamente inoltrate all'Ufficio Attività Economiche. Il movimento ne fa un problema di concorrenza sleale e chiede una forma di monitoraggio potenziata e più capillare, compreso sui social. Ma va anche sensibilizzato il cliente. Allo studio la stesura di un progetto di legge economico, che contiene gli emendamenti di Rete bocciati nella legge omnibus, su questa ed altre materie.

"Un incontro molto interessante. Ci sono stati anche alcuni punti, già in prima battuta, di condivisione, - afferma Gian Luigi Macina, Rete - quantomeno negli obiettivi, che è molto importante. L'idea è anche quella di aggiornarsi e di rivedersi anche nel prosieguo e ovviamente fa parte di un giro di approfondimenti che vogliamo portare avanti per effetto di questo progetto di legge, che riguarderà alcune tematiche relativamente agli aspetti economici. Ovviamente con lo scopo di valorizzare chi opera nella correttezza e di guardare meglio alcuni fenomeni non corretti che sono presenti nella nostra realtà".

“Quando si confonde un lavoro rudimentale da uno artigianale si fa concorrenza sleale" – conviene Pio Ugolini, Segretario Generale Unas. Allora, “contrasto al lavoro abusivo senza se e senza ma”, il monito. “E perché no? - incalza - entrare nelle case per i controlli qualora vi sia un ragionevole dubbio”. Serve, tuttavia, uno stimolo culturale. "Ci hanno richiesto un incontro su questi temi, soprattutto sul discorso abusivismo e lavoro nero e noi - dice Pio Ugolini, Segretario Generale Unas - ci troviamo sempre pronti verso tutte le forze politiche del paese che vogliono confrontarsi su questi temi, certi di poter portare, anche sulla base della nostra esperienza, suggerimenti utili a favorire la concorrenza leale e disincentivare e bloccare ogni fenomeno che metta in crisi le nostre imprese".

Nel video le interviste a Gian Luigi Macina, Rete e Pio Ugolini, Segretario Generale Unas.

