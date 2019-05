Lavoro, Cecchetti e Margiotta: "Così si ferisce la dignità"

“Chi guida il Paese ora dimostra per l’ennesima volta di essere totalmente scollato dalla realtà”. Inizia così il duro attacco dei Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti – Tony Margiotta. La piaga della disoccupazione è trasversale e non colpisce solo gli ultra cinquantenni. Cecchetti e Margiotta che si chiedono come si possa, dal momento che non ci sono soldi per le pensioni, dare un reddito di sostentamento a chi l'età pensionabile non l'ha ancora raggiunta. Chi oggi ha cinquant’anni ha davanti a sé una carriera lavorativa non così breve. In futuro lavoreremo oltre i settant’anni è dunque la cultura del lavoro che va cambiata.