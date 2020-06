Lavoro e frontalieri nel colloquio tra Segretario Lonfernini e Ministra Catalfo

Si è parlato di frontalieri, di politiche del lavoro, comuni ai due Stati, dopo l'emergenza Covid19. Questi i temi al centro del colloquio telefonico tra il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini e l'omologo italiano, la ministra Nunzia Catalfo. Si sono sentiti telefonicamente ieri, per riallacciare le relazioni bilaterali e per il potenziamento e la cooperazione tra lo Stato di San Marino e l’Italia sulle politiche del lavoro. Un colloquio cordiale, riporta una nota di Palazzo Mercuri, con l'intento di approfondire lo scambio di opinioni sul frontalierato e l’impegno da parte di entrambe le Istituzioni di un prossimo incontro per instaurare al più presto azioni per la creazione di un tavolo politico e tecnico di lavoro.



