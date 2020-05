Lavoro e pensioni al centro del dibattito in Consiglio

Sono ripresi in mattinata i lavori dell'Aula consiliare, impegnata nell'approvazione dei decreti per l'emergenza Covid. Il dibattito è ripartito del decreto 67 su lavoro e pensioni.

Ieri il Consiglio aveva approvato il decreto 63 estendendo le possibilità per accedere al dilazionamento dei tributi, e il credito di imposta per le aziende che pagano canoni di locazione ed anche per i costi di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione; si ampliano le possibilità di compensare crediti e debiti con lo Stato. Abolita per il 2020 la minimum tax.

In apertura di seduta sia da parte della Reggenza che dei capigruppo la commemorazione di Gianfranco Terenzi.