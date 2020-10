Le misure anti-Covid dividono anche i sindaci: se per Matteo Ricci il Titano "sta sbagliando", Domenica Spinelli solidarizza con San Marino

Nel video, le interviste a Matteo Ricci (sindaco di Pesaro) e a Domenica Spinelli (sindaco di Coriano)

Visioni opposte, tra i sindaci dei territori vicini, sulle misure anti-Covid che San Marino adotterà con il decreto in arrivo, specie sulla scelta di non chiudere bar e ristoranti alle ore 18. Abbiamo chiesto un commento ai primi cittadini di Pesaro, Matteo Ricci, e di Coriano, Domenica Spinelli, che sulla questione hanno opinioni contrastanti. Se per Ricci il Titano "sta profondamente sbagliando" e dovrebbe adeguarsi alle regole italiane, Spinelli solidarizza con San Marino parlando di "misure condivisibili mirate a non piegare l'economia della Repubblica".





Nel video, le interviste a Matteo Ricci (sindaco di Pesaro) e a Domenica Spinelli (sindaco di Coriano)