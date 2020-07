COMMISSIONE ISTRUZIONE Le modalità di riapertura della scuola nel post-Covid, al centro del riferimento del Segretario di Stato Belluzzi

In Commissione Consiliare Permanente Istruzione, il punto sulla scuola con il riferimento del Segretario di Stato competente sia per quanto riguarda le modalità con cui si è concluso lo scorso anno scolastico, sia sul lavoro che si sta svolgendo per la riapertura di settembre, “apertura che dovrà auspicabilmente essere ordinaria – commenta Andrea Belluzzi – senza quindi didattica a distanza o necessità di classi ridotte nel numero degli alunni, per motivi di sicurezza”. Illustrati gli interventi infrastrutturali compiuti in particolare presso le scuole medie, in collaborazione con l'Azienda per i Lavori Pubblici e la Segreteria di Stato al Territorio: a Fonte dell'Ovo sono state allargate delle aule mentre a Serravalle ne sono state create di nuove per garantire il corretto distanziamento sociale. Negli altri plessi, infanzia ed elementari, invece, non si è reso necessario un adeguamento degli spazi in considerazione del persistente calo demografico.

Nel successivo dibattito, maggioranza e opposizione hanno parimenti sottolineato la necessità di non farsi cogliere impreparati di fronte a future criticità o ad un'eventuale recrudescenza dei contagi. Una sensibilità a non abbassare la guardia, manifestata anche dall'intero mondo della scuola, condivisa appieno dal Segretario Belluzzi.

Relativamente all'anno 2019/2020, - infine – le famiglie che hanno sostenuto spese per il trasporto scolastico fuori territorio riceveranno a breve il rimborso completo.



