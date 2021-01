Le opposizioni ancora all'attacco del Governo sulla questione vaccini

Dove sono i vaccini, dov’è l’accordo con l’Italia per aver le dosi adeguate? Libera rilancia una serie di domande, visto che “il Segretario non risponde – accusano – chiediamo ai tecnici”. Ad oggi abbiamo solo una delibera generica “propedeutica” alla solita “benevolenza italiana”. Il partito d'opposizione lamenta inoltre “lo spreco di oltre 1 Milione di euro in consulenze invece che cercare forniture dalle case produttrici. E punta il dito progetto del nuovo ospedale, “costato quasi 200mila euro – dicono - senza sapere di preciso dove andranno a finire”. “Mentre i medici e gli anziani di Cerasolo – conclude Libera - si stanno vaccinando, quelli sammarinesi al contrario i vaccini non li hanno ancora visti”.

Repubblica Futura insiste invece sull'inadeguatezza della gestione dell'emergenza sanitaria. In diretta facebook viene ricordata la scelta del Governo di non esplorare per il reperimento delle dosi di vaccino altre strade all'infuori dell'approvvigionamento italiano. Escluso il rapporto diretto con le case farmaceutiche, esclusa la via dei canali multilaterali. “Tutto ciò a fronte di un'intesa con l'Italia – obiettano – che, stando a recenti dichiarazioni del Segretario Beccari, non c'è”. RF esprime grande preoccupazione infine sui tempi e modi con cui questo accordo sarà raggiunto, “situazione che – ritiene - pregiudicherà anche i piani logistici futuri”.