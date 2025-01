2025 Le priorità della Segreteria al Territorio: emergenza casa, manutenzioni e cantieri da portare avanti Matteo Ciacci si sofferma anche sull'area ex Tiro a volo: "Va fatta manutenzione straordinaria, altrimenti diventerà inagibile"

Emergenza casa da risolvere, manutenzione degli immobili pubblici, cantieri da portare avanti: diversi i dossier sul tavolo del segretario al Territorio, Matteo Ciacci. Urgente dare risposte ai cittadini che faticano a trovare un'abitazione. "Nei prossimi giorni - afferma Ciacci - depositeremo il progetto di legge. L'approccio tenuto da tutte le forze politiche, sociali ed economiche è assolutamente positivo. È un'emergenza reale che va affrontata con equilibrio, con un primo passo che sarà il pdl e con successivi passaggi necessari, in un'ottica di revisione della legge sull'edilizia sovvenzionata", con una "nuova politica degli affitti e un bonus ristrutturazione".

Tra le priorità rientra proprio la manutenzione degli edifici, dalle cosiddette “cattedrali nel deserto” agli immobili dello Stato che richiedono cura. C'è poi la complessa questione dell'ex Tiro a volo con la possibilità, discussa ormai da tempo, di trasformarla in una zona ricettiva per il turismo. Se la struttura alberghiera sarà difficile da realizzare, spiega Ciacci, allora bisognerà lavorare su altri tipi di progetto. “Va fatta una manutenzione straordinaria – rimarca – altrimenti l'area diventerà inagibile e non possiamo permettercelo”. Alberghi e strutture in zone di pregio, sottolinea, andranno fatti attraverso una pianificazione territoriale.

Diversi i progetti su cui concentrarsi, come la transizione energetica, così come i cantieri da completare. Su tutti: l'ex cinema Turismo di Città. "Abbiamo cercato di riprendere il lavoro fatto negli anni - spiega Ciacci -. Il Territorio è continuità per antonomasia. Anzi, penso che la discontinuità sia proprio dare seguito a certe progettualità che, altrimenti, rimarrebbero nel cassetto, rivedendole con i giusti indirizzi politici. Quindi: pochi progetti ma portiamoli avanti, dando importanza prioritaria alla manutenzione. Abbiamo messo nell'ultimo bilancio 9 milioni per la manutenzione e 3 per i progetti strategici".

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (segretario di Stato al Territorio)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: