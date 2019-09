Le reazione al Conte bis, in attesa del voto di fiducia; solidarietà bipartisan a Teresa Bellanova

Teresa Bellanova. Foto ansa

Il premier Conte in queste ore sta preparando il discorso programmatico in vista del voto di fiducia di lunedì alla Camera e martedì al Senato. E mentre si comincia a ragionare sulla manovra economica e si contano i dubbiosi per Palazzo Madama, si guarda anche a Bruxelles, dove oggi Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione Ue, ha avuto un faccia a faccia con la presidente eletta Ursula von der Leyen. L'Italia ambisce agli Affari economici. Si ricompattano intanto i sovranisti. "E' un governo nato per le poltrone", attaccano Matteo Salvini su facebook e Giorgia Meloni.

Solidarietà bipartisan, dal mondo politico e sidnacale, al ministro all'Agricoltura Teresa Bellanova, che sceglie tweeter per difendersi dagli haters che l'attaccavano per il titolo di studio e l'abbigliamento. "La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata”.

Nel video l'intervista ad Andrea Orlando (Pd), Matteo Salvini (Lega) Giorgia Meloni (FdI)