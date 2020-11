Le richieste di RF: Cgg in altra sede, procedura d'urgenza del bilancio e piano preciso sull'economia

Alla vigilia dell'Ufficio di Presidenza, Repubblica Futura ritiene che il Consiglio si debba svolgere in una sede diversa da quella di Palazzo Pubblico, "Il focolaio scoppiato nelle scorse settimane con diversi consiglieri infettati e alcuni ricoverati in ospedale - scrive - richiede che vengano assunte misure di sicurezza soprattutto per gli addetti - che a Palazzo Pubblico lavorano quotidianamente - e per tutti i contatti che i consiglieri normalmente avranno nelle relazioni famigliari e lavorative". RF ricorda che la maggior parte de i membri del Consiglio Grande e Generale non sono professionisti della politica e hanno attività lavorative anche di tipo relazionale.





Sulla situazione Covid nel Paese invita ad un comma specifico, con il dettagliato riferimento del governo, per sapere - scrive- prospettive di medio e lungo-termine sia in termini sanitari che economici. Infine, sulla legge di bilancio, chiede si faccia in una sola sessione consiliare adottando la procedura d’urgenza. Potrebbe diminuire consistentemente la durata dei lavori - spiega - e ridurre anche il costo delle sedute del Consiglio, per il cui onere è già stata adottata una importante variazione di bilancio.