RIFORME ISTITUZIONALI Le sedute della Commissione Speciale saranno pubbliche Le riunioni si terranno regolarmente nella giornata di martedì.

In mattinata si è riunita per la seconda volta la Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali. È stata la prima seduta operativa, dopo quella d'insediamento, e i lavori sono stati dedicati al regolamento interno. È stato deciso che i due co-presidenti dovranno dirigere collegialmente i lavori e, in caso di assenza di uno, l’altro potrà procedere solo con il consenso scritto del collega. Concordata anche la possibilità di delegare la rappresentanza esterna. Le modalità di convocazione seguiranno quelle delle commissioni permanenti, con sedute che potranno essere richieste da un terzo dei membri.

Ampio confronto anche sulla trasparenza: le riunioni saranno pubbliche, con trasmissioni in streaming decise caso per caso. In apertura di seduta i due co-presidenti Filippo Tamagnini e Nicola Renzi hanno fornito alcune comunicazioni organizzative. Dopo un recente incontro con la Reggenza è stato stabilito che ogni Commissione occuperà regolarmente un giorno della settimana per le proprie riunioni: alla Commissione Consiliare Speciale per le riforme istituzionali è stato assegnato il martedì.

