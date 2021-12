Le sfide che attendono il Governo: dalla gestione della pandemia ai rapporti internazionali

Nel mezzo della nuova ondata, il Governo fa il punto sulla situazione e studia nuove strategie, dall'economia alla giustizia, dalla pubblica amministrazione alla sanità. Proprio quello della salute è uno dei fronti più caldi, con il numero di contagi in continuo aumento. Il segretario Roberto Ciavatta guarda allora al lavoro dei prossimi mesi che sarà dedicato in gran parte al contrasto della pandemia. Sullo sfondo, l'arrivo del nuovo direttore generale Iss. Le attuali misure italiane a contrasto del Covid, anticipa Ciavatta, saranno prese in considerazione anche da San Marino. Diverse le questioni sul tavolo, in primis la riorganizzazione del sistema sanitario. C'è poi la riforma delle pensioni da realizzare nel 2022 e gli interventi sulla contribuzione pensionistica per i medici italiani, per attirarli a San Marino.









Quello appena passato è stato anche un anno dedicato alle relazioni internazionali, a partire da quelle con l'Italia, sottolinea l'esecutivo. Un rafforzamento dei rapporti, spiega il segretario agli Esteri, Luca Beccari, necessario per affrontare questioni come l'approvvigionamento dei vaccini e l'accordo di associazione ora a un momento centrale. In arrivo anche la nuova legge sulla carriera diplomatica.

Uno dei settori che ha più risentito del Covid è la scuola. “Nel 2021 – ricorda il segretario all'Istruzione Belluzzi – è stata costantemente in presenza”, fatta eccezione per periodi transitori di quarantena per studenti e classi. “Uno sforzo grandissimo”, afferma Belluzzi che annuncia riforme per il 2022 e, tra gli altri temi, punta a rafforzare l'offerta museale e gli eventi espositivi a San Marino.

Nel servizio, gli interventi di Roberto Ciavatta (segretario di Stato Sanità) e Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)

