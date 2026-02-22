TV LIVE ·
Legge comunità sammarinesi all'estero, AR: “Più forza, più rappresentanza”

Richiamata anche la necessità di rivedere in modo organico le regole sulla cittadinanza e il voto estero

22 feb 2026
"Un primo passo verso una rappresentanza più equa e una partecipazione più forte dei sammarinesi fuori territorio". Così Alleanza Riformista sulla nuova legge “Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero” approvata in Consiglio, misura che – sottolinea il partito – aggiorna una normativa attesa da anni.

AR evidenzia il valore strategico delle comunità sammarinesi nel mondo come ponte culturale, economico e sociale per la Repubblica. Richiamata anche la necessità di rivedere in modo organico le regole sulla cittadinanza e il voto estero. 




