MAGGIORANZA

Legge comunità sammarinesi all'estero, AR: “Più forza, più rappresentanza”

Richiamata anche la necessità di rivedere in modo organico le regole sulla cittadinanza e il voto estero

Legge comunità sammarinesi all'estero, AR: “Più forza, più rappresentanza”.

"Un primo passo verso una rappresentanza più equa e una partecipazione più forte dei sammarinesi fuori territorio". Così Alleanza Riformista sulla nuova legge “Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero” approvata in Consiglio, misura che – sottolinea il partito – aggiorna una normativa attesa da anni.

AR evidenzia il valore strategico delle comunità sammarinesi nel mondo come ponte culturale, economico e sociale per la Repubblica. Richiamata anche la necessità di rivedere in modo organico le regole sulla cittadinanza e il voto estero. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy