Legge Daspo approvata in Commissione, ora la seconda lettura

Ora manca solo il passaggio in seconda lettura per approvare definitivamente la cosiddetta “Legge Daspo”, dopo l'ok in Commissione IV incassato dal pdl “Disposizioni in materia di sicurezza durante le manifestazioni sportive”, presentato dalla Segreteria all'Industria con delega allo Sport. Prevede il divieto di accesso da uno a cinque anni per chi viene ritenuto pericoloso o ha alle spalle precedenti specifici. Il Daspo può essere disposto dal Comandante della Gendarmeria, o da un suo delegato, anche nei confronti dei minorenni che abbiano più di 14 anni. Si tratta di una prima importante risposta alle polemiche sollevate dopo i disordini durante l'ultima edizione del RallyLegend, in cui si verificarono atti di violenza e di vandalismo con danni e feriti.

E proprio su questo si concentra il dibattito in aula: in apertura, Rf e Dml hanno criticato la gestione dei lavori e i relativi ritardi, richiamando il tema della credibilità delle istituzioni, mentre il dibattito si è poi concentrato sul merito del provvedimento. Il pdl ha raccolto un sostegno ampio, non solo dalla maggioranza, ed è considerato uno strumento preventivo necessario e finora assente nell’ordinamento per rafforzare la sicurezza nelle manifestazioni sportive e allinearsi alle norme italiane, permettendo un coordinamento fattivo.

"In qualche settimana può già vedere la sua promulgazione definitiva - commenta Rossano Fabbri, segretario all'Industria con delega allo Sport -. C'è soddisfazione perché è un elemento, il Daspo, che mancava come misura di prevenzione e di sicurezza nell'ordinamento sammarinese. Esiste un tavolo che è composto dalle Segreterie Industria, Interni, Turismo, dal Comitato Olimpico, da tutte le forze dell'ordine, teso al rafforzamento delle misure di sicurezza in ambito di eventi sportivi. Il Daspo ne costituisce uno dei capisaldi".

Non sono però mancati dubbi, sollevati dalle opposizioni, sull’efficacia del Daspo negli eventi all'aperto diffusi sul territorio, dove i controlli risultano più complessi, e sulla necessità di affrontare in modo più ampio il tema della sicurezza e dei costi organizzativi. Nel corso dell’esame degli articoli, il cuore del provvedimento non è stato modificato. Approvate invece alcune modifiche tecniche, tra cui quella sui minori, garantendo revisioni periodiche del divieto e il supporto diretto dei servizi sociali, e un limite ai decreti delegati. Il testo è stato dunque approvato in Commissione con 10 voti favorevoli e 3 astenuti.