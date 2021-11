CONGRESSO DI STATO Legge di bilancio al centro della conferenza stampa del Congresso di Stato

Legge di bilancio al centro della conferenza stampa del Congresso di Stato.

Legge di Bilancio al centro della Conferenza stampa del Congresso di Stato. In apertura il Segretario Lonfernini ha fatto il punto sull'andamento epidemiologico. Tutte le misure adottate sono rispondenti ad un aumento dell'attività virale ancora molto presente – afferma Lonfernini che sottolinea come la misure adottate stiano proteggendo l'Ospedale di Stato: l'obiettivo è fare in modo che ospedale sia operativo in tutti i servizi. L'invito, da parte del governo, è a partecipare alla campagna vaccinale.

Il Segretario alle Finanze Gatti centra il suo intervento sul dibattito in corso sul bilancio. Si tratta di un bilancio finanziario – puntualizza Gatti – un conto tra entrate e uscite quindi anche finanziamenti che lo stato può prendere. Oggi ci troviamo a gestire un debito: come Governo abbiamo avuto il coraggio di dire che un debito c'era e abbiamo avuto coraggio di cercare fonti di liquidità per coprire il debito e rimettere in equilibrio il paese attraverso una gestione ordinaria – precisa Gatti. Ora è importante la gestione del debito: non deve crescere ed è necessario migliorare le condizioni economiche a cui viene rinnovato così da fare pesare sempre mano gli interessi. Tutto questo sarà possibile attraverso un percorso di riforme, - secondo noi fattibili afferma Gatti – come quella del mercato del lavoro, dell'Igr e delle pensioni. Le politiche messe in campo nonostante la pandemia in corso hanno permesso di mantenere il paese competitivo e i dati delle entrate in crescita lo dimostrano: la vera sfida sarà arrivare al pareggio di bilancio per il 2024 anno per il quale, al momento è previsto un disavanzo di 53 milioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: