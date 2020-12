Legge di bilancio: al via i confronti

Giornata di confronti sulla legge di bilancio. Come anticipato infatti ieri sera dal Segretario alle finanze Marco Gatti si aprirà oggi nel primo pomeriggio il confronto con sindacati e categorie economiche. Domani sarà la volta delle opposizioni prima del dibattito in Consiglio Grande e Generale. "Il nostro sarà un confronto aperto al contributo di tutti - ha puntualizzato ieri sera Gatti in diretta al Tg San Marino. Siamo riusciti a dimezzare il disavanzo tra la prima e la seconda lettura, ma questo non basta".