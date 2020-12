Legge di Bilancio, confronto sugli emendamenti: prime indiscrezioni sui contenuti Governo e maggioranza incontrano sindacati, associazioni dei consumatori e categorie. Domani sarà la volta dell'opposizione.

"Il disavanzo è stato dimezzato, ma non basta". Queste le parole pronunciate ieri sera al Tg dal Segretario alle Finanze Gatti. Oggi si è aperto il confronto: la bozza di legge è stata sottoposta da Governo e maggioranza prima a sindacati e associazioni consumatori, poi alle associazioni di categoria. Massima attenzione all'emissione di Titoli irredimibili del debito pubblico, per la conversione degli attivi iscritti nel bilancio di Cassa di Risparmio. Potranno anche essere utilizzati quale sottostante per operazioni di finanziamento o garanzia. I'Ecc.ma Camera potrà rimborsarli o sostituirli con titoli del debito pubblico a scadenza.

In Finanziaria anche la rottamazione delle cartelle esattoriali: chi ha debiti nei confronti di Banca Centrale potrà estinguerli entro il 15 maggio evitando interessi e sanzioni. Tra le altre novità: ecobonus e sisma bonus; proroga per il 2021, tramite Decreto, delle misure straordinarie su scadenze fiscali e contributive; rivalutazione del patrimonio dello Stato e blocco dell'incremento del credito d'imposta alle banche con conseguente abolizione del comitato di sorveglianza. Per aumentare l'offerta turistica è anche prevista l'incentivazione dei matrimoni dei cittadini stranieri. C'è chi lamenta difficoltà per un confronto dai tempi troppo stretti e non mancano perplessità su aspetti come il prestito ponte.

“Siamo preoccupati per la prospettiva” commenta il segretario Cdls Gianluca Montanari, che chiede di stralciare la parte su lavoro occasionale e turn over nella pa, “temi da trattare – dice – nei tavoli specifici quando si darà il via alla stagione delle riforme”. Giorgia Giacomini, Segretario Usl, si aspetta metodo diverso e dati più dettagliati, per poter fare proposte “conoscendo la situazione reale” mentre il Presidente Ucs Francesca Busignani invita a mettere in campo azioni “che non vadano ad innescare una decrescita felice”.



