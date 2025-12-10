Legge di bilancio, da RF oltre 60 emendamenti Per il partito d'opposizione "la legge di bilancio è occasione per portare le nostre proposte, a fronte di un confronto mancato”

Oltre 60 emendamenti al bilancio previsionale, rilevando come, anche quest'anno un progetto di legge definito tecnico non sia affiancato da interventi per lo sviluppo. Proposte per macro temi, alcune già avanzate, altre elaborate recependo le istanze dei cittadini o in condivisione con i gruppi di lavoro del partito. Capitolo conti pubblici e sviluppo: “davanti ad un debito fuori controllo chiediamo interventi programmatici – dice Enrico Carattoni – davanti ad interventi di deresponsabilizzazione del Consiglio e di auto-attribuzione di poteri al Congresso chiediamo condivisione, soprattutto sulla destinazione delle risorse. Tra le proposte, l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti per implementare la normativa relativa al sistema finanziario rispetto all'accordo di Associazione.

Altro tema: il sostengo alla famiglia e l'ambito sociale e della disabilità, con Maria Katia Savoretti che evidenzia il ritardo dell'azione di maggioranza e Governo. Misure per la natalità: dagli interventi sulle residenze, alle rette di nidi e centri estivi, congedi anche per i lavoratori autonomi. Cavallo di battaglia di RF, poi, la figura del caregiver: una attività da riconoscere con indennità o retribuzione.

Matteo Casali sulle tematiche ambientali: RF chiede un piano esecutivo per l'autonomia energetica dove si declini la strategia, energetica e di approvvigionamento idrico. Tra le proposte più spicciole: la revisione della struttura delle bollette, per una redistribuzione rispetto alla composizione del nucleo familiare o ai consumi. Altro tema, quello della governance delle partecipate, per cui RF sollecita una relazione entro il 31 marzo sulla strategicità e redditività delle stesse e che siano rese consultabili le consulenze concesse da Banca Centrale dal 2023.

Infine, giovani e istruzione, con proposte per la mobilità sostenibile e gratuita; il credito formativo (500 euro) da spendere in ambito culturale; borse di studio per incentivare la formazione in ambiti innovativi; soluzioni all'emergenza abitativa degli studenti. Per Repubblica Futura, la legge di bilancio diviene occasione per portare un contributo concreto, mancando – dicono - ogni altra forma di confronto “Purtroppo – dice Andrea Menicucci - il confronto all'interno dei lavori parlamentari, non solo in questo ultimo periodo, ma dall'inizio della legislatura, è stato un confronto un po' latitante, quindi, la legge di bilancio diventa l'occasione per portare avanti alcuni progetti in cui Repubblica Futura crede e soprattutto alcuni progetti che - abbiamo visto - sono stati poi già accettati in alcune normative che Repubblica Futura aveva proposto. A cuore abbiamo sicuramente l'interesse del Paese e andremo avanti con delle proposte concrete, responsabili e pronti al dialogo”.

Nel video, l'intervista ad Andrea Menicucci



