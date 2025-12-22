TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:36 CdA San Marino Rtv. Riprevisione di bilancio 2025 e proiezione di budget 2026: “Confermato l’andamento positivo” 16:34 San Marino Rtv presenta nuovi studi, nuovo palinsesto, piano di rilancio tecnologico e di risorse umane 15:57 Energia: da gennaio via alla possibilità di una “tariffa oraria” per le imprese a ciclo a continuo 14:41 Memorandum San Marino-Malta, il commento dei firmatari: "Grande giorno per la diplomazia parlamentare" 13:58 Firmata nuova intesa tra San Marino e Malta: "Con il dialogo contribuiamo alla pace"
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Legge di bilancio, Libera: "Passaggio fondamentale per la messa in sicurezza del Paese".

Libera parla anche di ostruzionismo delle opposizioni, che ha portato a lunghe sessioni notturne: nonostante questo, scrive, è prevalso il senso di responsabilità

di Giacomo Barducci
22 dic 2025
Legge di bilancio, Libera: "Passaggio fondamentale per la messa in sicurezza del Paese".

Libera interviene sul bilancio definendolo “un passaggio fondamentale per la messa in sicurezza del paese”. Grazie a una revisione rigorosa della Maggioranza, fa notare il partito, il disavanzo scende drasticamente da -37 a -13 milioni di euro, segnando un forte segnale di tenuta dei conti pubblici.

Libera parla poi di ostruzionismo delle opposizioni, che ha portato a lunghe sessioni notturne: nonostante questo, scrive, è prevalso il senso di responsabilità: la Maggioranza ha mediato su alcuni emendamenti per garantire la stabilità del Paese.

Tra le priorità del 2026 spiccano l’attuazione dell’Accordo UE, la riduzione del debito estero, l’emergenza casa e il potenziamento della sanità pubblica. In dirittura d’arrivo anche lo strumento ICEE e la riforma sulla cittadinanza, per un welfare più equo e moderno.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica