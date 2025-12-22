FINANZIARIA Legge di bilancio, Libera: "Passaggio fondamentale per la messa in sicurezza del Paese". Libera parla anche di ostruzionismo delle opposizioni, che ha portato a lunghe sessioni notturne: nonostante questo, scrive, è prevalso il senso di responsabilità

Libera interviene sul bilancio definendolo “un passaggio fondamentale per la messa in sicurezza del paese”. Grazie a una revisione rigorosa della Maggioranza, fa notare il partito, il disavanzo scende drasticamente da -37 a -13 milioni di euro, segnando un forte segnale di tenuta dei conti pubblici.

Libera parla poi di ostruzionismo delle opposizioni, che ha portato a lunghe sessioni notturne: nonostante questo, scrive, è prevalso il senso di responsabilità: la Maggioranza ha mediato su alcuni emendamenti per garantire la stabilità del Paese.

Tra le priorità del 2026 spiccano l’attuazione dell’Accordo UE, la riduzione del debito estero, l’emergenza casa e il potenziamento della sanità pubblica. In dirittura d’arrivo anche lo strumento ICEE e la riforma sulla cittadinanza, per un welfare più equo e moderno.

