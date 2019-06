Legge elettorale e diritti, vittoria dei Si

Comitati e forze politiche impegnati in queste ore ad analizzare la tornata referendaria.

6 sammarinesi su 10, di coloro che si sono recati a votare, hanno chiesto di modificare la legge elettorale. In pratica significa che, se non c'è un vincitore al primo turno, la Reggenza conferisce alla coalizione o alla lista uscita vincente, un mandato di 15 giorni per formare una maggioranza tramite accordo con un'altra lista o coalizione che abbia ottenuto seggi. Se il tentativo va a vuoto, un nuovo mandato sarà affidato a chi è arrivato secondo. Se neanche questa prova avrà successo, allora si andrà al ballottaggio.

Il Si più convinto nel castello di Faetano, mentre forbice ridotta tra le due opzioni a Chiesanuova. Castelli fotocopia anche nel secondo quesito, dove il 'Si' è stato più forte il con il 71% dei votanti, che prevede l'introduzione, nella Carta costituzionale, del divieto di discriminazione in base al genere e all'orientamento sessuale.

Una tornata referendaria che ha visto un calo nell'affluenza, rispetto al 2016, di oltre il 5,5%. Montegiardino il castello dove si è votato, in percentuale, di più, contro la 'maglia nera' Chiesanuova.