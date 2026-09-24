Legge famiglia alla prova dei fatti: dal 28 settembre scattano le nuove misure Punto informativo e incontro pubblico per accompagnare l’attuazione. Attiva-Mente frena sui caregiver: dubbi su soglie e limiti, “non possono diventare il welfare”

Dall’approvazione alla prova dei fatti. La nuova legge su famiglia, maternità e natalità, fresca di pubblicazione, dal 28 settembre sarà pienamente operativa. Si apre dunque la fase dell’attuazione, quella che – sottolinea il Segretario di Stato Stefano Canti – dovrà tradurre le nuove misure in strumenti concretamente accessibili alle famiglie.

Per orientare i cittadini è prevista l’apertura di un Punto informativo presso l’Ufficio Pari Opportunità, Bioetica e Inclusione Sociale, a Borgo Maggiore. Nell’attesa, chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti via mail.

L’8 ottobre, alle 20, alla Sala Montelupo di Domagnano, la legge sarà invece al centro di un incontro pubblico con la cittadinanza. Ma proprio mentre il provvedimento entra nella fase operativa, Attiva-Mente invita a frenare gli entusiasmi, concentrando l’attenzione soprattutto sul riconoscimento dei caregiver familiari. L’associazione non boccia la riforma e ne riconosce gli elementi positivi – sostegno economico, contribuzione figurativa, formazione e misure di sollievo – ma mette sul tavolo una serie di interrogativi. A partire dalle quattro soglie di assistenza settimanale: 18, 24, 30 e 36 ore.

Come si misura, domanda Attiva-Mente, il tempo reale della cura, fatto anche di sorveglianza, notti interrotte, emergenze e disponibilità continua? E perché, superate le 30 ore, il caregiver deve lasciare il lavoro o essere collocato in aspettativa? C’è poi il limite di 50 riconoscimenti all’anno e, comunque, entro un limite di spesa di un milione di euro. L'associazione quindi si chiede: che cosa accade al cinquantunesimo caregiver? Ma il nodo di fondo è un altro. Per Attiva-Mente, sostenere chi assiste un familiare non può significare trasferire sulla famiglia compiti che spettano ai servizi pubblici. Tanto più che per le persone con disabilità ad elevato bisogno assistenziale che non dispongono di un familiare, l’intervento a carico dell’ISS viene rinviato a una possibile successiva integrazione.

La sfida, dunque, comincia adesso: verificare sul campo l’efficacia delle nuove tutele senza perdere di vista il diritto della persona assistita a servizi e autonomia. Attiva-Mente lo riassume in una frase: “Il caregiver deve essere sostenuto dal welfare. Non può diventare il welfare”.

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