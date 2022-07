IVG Legge Ivg in Commissione Sanità: delegazione Uds in tribuna

Legge Ivg in Commissione Sanità: delegazione Uds in tribuna.

In apertura di riunione della Commissione Sanità, che in seguito dovrà esaminare il pdl sull’aborto, alcuni commissari di opposizione (Matteo Ciacci, Vladimiro Selva di Libera e Andrea Zafferani di RF) hanno criticato il Segretario alla Sanità per il comunicato con cui ieri ha voluto chiarire che la decisione dei giorni scorsi di sospendere le visite in Ospedale, di fronte all’aumento dei casi Covid, non era stata presa dalla Segreteria e neppure dal Direttore Generale.

Per la cronaca, le visite, da ieri, sono state nuovamente consentite, sia pure con limitazioni. Ciavatta ha risposto alle critiche dell’opposizione ribadendo i contenuti del comunicato. La decisione della sospensione delle visite, ha precisato, era stata presa dal Direttore del Dipartimento Ospedaliero ed è stata modificata, riallineando la situazione sammarinese ai protocolli applicati fuori confine, dopo che lo stesso Direttore del Dipartimento è stato convocato dal Direttore Generale Iss.

Una delegazione dell'Unione Donne Sammarinesi presenzierà ai lavori della Commissione dalla tribuna.

