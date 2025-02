CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Legge "omnibus": in discussione la sospensione della licenza per mancati versamenti contributivi Per l'opposizione troppo bassa la soglia delle 13 mensilità o dei 100mila euro

Legge "omnibus": in discussione la sospensione della licenza per mancati versamenti contributivi.

E' ripartita in mattinata la sessione del Consiglio Grande e Generale che proseguirà fino al 25 febbraio. In esame la legge “omnibus”. 49 gli articoli e sei emendamenti al vaglio dell'aula in seconda lettura. Approvato, con 29 sì e no, l'articolo 2 sulle garanzie dell'Eccellentissima Camera per i fondi previdenziali.

Condiviso dal Segretario alle Finanze Marco Gatti l'auspicio di una riforma per un utilizzo più fruttuoso dei fondi, emerso in Consiglio a livello bipartisan. Via libera dell'aula a maggioranza anche all'articolo 3, sulle motivazioni di possibile decadenza del diritto alla pensione privilegiata, e all'articolo 4 in tema di sospensione dell’erogazione dei trattamenti previdenziali in caso di pendenze contributive.

Dibattito acceso sull'articolo 6 che prevede la sospensione o la revoca della licenza per i mancati versamenti di oneri previdenziali o sociali. L'articolo stabilisce che la sospensione scatta quando i mancati versamenti superano le 13 mensilità o i 100mila euro. Per le opposizioni la soglia prevista è troppo alta.

